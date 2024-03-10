Стревалюк (Сунчалеева) АМИНА ХАЛИЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939
Рождение ребёнка
09.02.1965
Сын: Стревалюк СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Стревалюк ВАЛЕНТИН
Новая земля, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.02.1971
Сын: Стревалюк РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ
Отец ребёнка: Стревалюк ВАЛЕНТИН
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стревалюк ВАЛЕНТИН