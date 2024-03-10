Стревалюк (Сунчалеева) АМИНА ХАЛИЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стревалюк (Сунчалеева) АМИНА ХАЛИЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1939

Отец: Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ

Мать: Сунчалеева САБИРА ИСХАКОВНА

Рождение ребёнка
09.02.1965

Сын: Стревалюк СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Стревалюк ВАЛЕНТИН

Новая земля, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.02.1971

Сын: Стревалюк РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ

Отец ребёнка: Стревалюк ВАЛЕНТИН

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стревалюк ВАЛЕНТИН

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