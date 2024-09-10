Кривошеев Дмитрий Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеев Дмитрий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошеев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Гликерия Игнатова

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кривошеев Иван Дмитров

Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1887

Сын: Кривошеев Александр Дмитриев

Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1890

Сын: Кривошеев Иван Дмитров

Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1892

Дочь: Кривошеева Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова

Рождение ребёнка
29.07.1895

Дочь: Кривошеева Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова

Смерть
Неизвестно

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