Кривошеев Дмитрий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошеев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова
Рождение ребёнка
13.11.1887
Сын: Кривошеев Александр Дмитриев
Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова
Рождение ребёнка
01.06.1890
Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова
Рождение ребёнка
16.01.1892
Дочь: Кривошеева Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова
Рождение ребёнка
29.07.1895
Дочь: Кривошеева Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Кривошеева Гликерия Игнатова
Смерть
Неизвестно