Мокин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1937
Дата смерти28.01.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1937
Рождение ребёнка
19.03.1960
Сын: Мокин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Мокина (Соколова) Валентина Михайловна
город Копейск
Рождение ребёнка
12.05.1962
Сын: Мокин Борис Александрович
Мать ребёнка: Мокина (Соколова) Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
06.04.1968
Мать ребёнка: Мокина (Соколова) Валентина Михайловна
Смерть
28.01.1980