Мокин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокин Александр Николаевич

Мокин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1937

Дата смерти

28.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1937

Отец: Мокин Николай Спиридонович

Мать: Мокина Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
19.03.1960

Сын: Мокин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Мокина (Соколова) Валентина Михайловна

город Копейск
Рождение ребёнка
12.05.1962

Сын: Мокин Борис Александрович

Мать ребёнка: Мокина (Соколова) Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
06.04.1968

Сын: Мокин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Мокина (Соколова) Валентина Михайловна

Смерть
28.01.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.