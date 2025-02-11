Гусаров Иван Артемьев
мужской, родился 1849, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГусаров Артемий Корнилов1816 г.р.
МатьГусарова Дарья Ларионова1820 г.р.
Супруги
Дети
(Гусарова) Анастасия Иванова22.12.1872 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Гусаров Артемий Корнилов
Мать: Гусарова Дарья Ларионова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
02.07.1871
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1872
Дочь: (Гусарова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Гусарова Домна Максимова / Домника Максимова
Смерть
Неизвестно