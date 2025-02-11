Гусаров Иван Артемьев 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Гусаров Иван Артемьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Гусаров Артемий Корнилов1816 г.р.
Мать
Гусарова Дарья Ларионова1820 г.р.
Супруги
Гусарова Домна Максимова / Домника Максимова1849 г.р.
Дети
(Гусарова) Анастасия Иванова22.12.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Гусаров Артемий Корнилов

Мать: Гусарова Дарья Ларионова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

6

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Бракосочетание
02.07.1871

Жена: Гусарова Домна Максимова / Домника Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.12.1872

Дочь: (Гусарова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Гусарова Домна Максимова / Домника Максимова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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