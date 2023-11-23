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Всехсвятский Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

До 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви села Дехтева Ярославского уезда
Бракосочетание
20.08.1867

Жена: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева

Супруг(-а): Алексей Яковлевич Всехсвятский
Рождение ребёнка
1868

Сын: Всехсвятский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Всехсвятский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Всехсвятская) Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Всехсвятская) София Алексеевна

Мать ребёнка: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева

Смерть
До 1906

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