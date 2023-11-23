Всехсвятский Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиДо 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник церкви села Дехтева Ярославского уезда
Бракосочетание
20.08.1867
Супруг(-а): Алексей Яковлевич Всехсвятский
Рождение ребёнка
1868
Сын: Всехсвятский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева
Рождение ребёнка
1869
Сын: Всехсвятский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Всехсвятская) Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Всехсвятская) София Алексеевна
Мать ребёнка: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева
Смерть
До 1906