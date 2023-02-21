Рачковская (Фокина) Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачковская (Фокина) Виктория Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1978

Отец: Фокин Николай Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
26.09.1998

Муж: Рачковский Дмитрий Викторович

Дзержинское, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.2005

Дочь: Рачковская Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Рачковский Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
23.01.2013

Дочь: Рачковская Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Рачковский Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
28.10.2015

Дочь: Рачковская Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Рачковский Дмитрий Викторович

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