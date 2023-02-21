Рачковская (Фокина) Виктория Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1978
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1978
Отец: Фокин Николай Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1998
Дзержинское, Дзержинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.01.2005
Дочь: Рачковская Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Рачковский Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
23.01.2013
Дочь: Рачковская Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Рачковский Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
28.10.2015
Дочь: Рачковская Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рачковский Дмитрий Викторович