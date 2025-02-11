Мочалова (Володина) Матрёна Макарова
женский, родилась 1858, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецВолодин Макар Константинов1830 г.р.
МатьВолодина Анна Прохорова1831 г.р.
Супруги
Мочалов Михаил Акимов1849 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.01.1877
Смерть
Неизвестно