Мочалова (Володина) Матрёна Макарова 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Мочалова (Володина) Матрёна Макарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Володин Макар Константинов1830 г.р.
Мать
Володина Анна Прохорова1831 г.р.
Супруги
Мочалов Михаил Акимов1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Володин Макар Константинов

Мать: Володина Анна Прохорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

44

Бракосочетание
09.01.1877

Муж: Мочалов Михаил Акимов

Смерть
Неизвестно

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