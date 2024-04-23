Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1899
Дата смерти?.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сирич (Белоусова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Белоусов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоусов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко (Ильина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1922
Дочь: Чибисова (Ильина) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1924
Сын: Ильин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1928
Сын: Ильин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич
Смерть
?.01.1973