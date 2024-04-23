Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Сапега) Татьяна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1899

Дата смерти

?.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сирич (Белоусова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Белоусов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко (Ильина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1922

Дочь: Чибисова (Ильина) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1924

Сын: Ильин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1928

Сын: Ильин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич

Смерть
?.01.1973

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