Крайнова (Брусникина) Ольга Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брусникин Карп Иванович?
Рождение ребёнка
21.01.1902
Отец ребёнка: Крайнов Андрей Иванович
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайнова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Крайнов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Крайнов Андрей Иванович