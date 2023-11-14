Крайнова (Брусникина) Ольга Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Брусникина) Ольга Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брусникин Карп Иванович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1902

Сын: Крайнов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Крайнов Андрей Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Крайнов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Крайнов Андрей Иванович

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