Бойцук Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцук Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1952

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952

Отец: Морозов Николай Афанасьевич

Мать: не указана

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