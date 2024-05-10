Ните Евстафий Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ните Карл
Мать: не указана
Восприемник
23.04.1867 ст.
Церковь св. Герогия Победоносца, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Густав (Евстафий) Николаевич Ните
Восприемник
10.12.1887 ст.
Церковь во имя Алексея человека Божьего, с. Курулька, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Виктор Эдуардович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно