Ните Евстафий Карлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ните Евстафий Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Отец: Ните Карл

Мать: не указана

Восприемник
23.04.1867 ст.
Церковь св. Герогия Победоносца, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Густав (Евстафий) Николаевич Ните
Восприемник
10.12.1887 ст.
Церковь во имя Алексея человека Божьего, с. Курулька, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Виктор Эдуардович Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

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