Кожевникова Наталья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти10.09.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1906
Дочь: Нестерова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Нестеров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1909
Дочь: Нестерова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Нестеров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1911
Дочь: Нестерова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Нестеров Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1913
Дочь: Нестерова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Нестеров Григорий Васильевич
Смерть
10.09.1916