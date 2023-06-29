Кожевникова Наталья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Наталья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

10.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1906

Дочь: Нестерова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
24.08.1909

Дочь: Нестерова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
07.07.1911

Дочь: Нестерова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
30.06.1913

Дочь: Нестерова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Нестеров Григорий Васильевич

Смерть
10.09.1916
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