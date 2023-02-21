Спинка (Кочура) Акулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спинка (Кочура) Акулина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1914

Дата смерти

06.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Москачева Тамара Петровна

Отец ребёнка: Спинка Петр Афанасьевич

Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
06.01.?
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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