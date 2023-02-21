Спинка (Кочура) Акулина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1914
Дата смерти06.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1938
Дочь: Москачева Тамара Петровна
Отец ребёнка: Спинка Петр Афанасьевич
Мечетинская, Зерноградский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
06.01.?
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область