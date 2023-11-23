Полозова Павла Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Павла Васильевна
Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Полозов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Попова Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов
Рождение ребёнка
1860
Сын: Полозов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно