Полозова Павла Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозова Павла Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Павла Васильевна

Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Полозов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Попова Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Полозов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Полозов (никольский) Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозов (никольский) Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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