Исаева (Саввина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Леонтьев Исай
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1878
Рождение ребёнка
22.03.1880
Рождение ребёнка
20.06.1881
Рождение ребёнка
02.10.1884
Рождение ребёнка
29.05.1886
Сын: Цапырин (Николаев) Константин Николаевич
Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай
Рождение ребёнка
14.04.1889
Сын: Николаев Василий
Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай
Рождение ребёнка
25.11.1891
Рождение ребёнка
01.02.1893
Сын: Николаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай
Рождение ребёнка
23.02.1894
Рождение ребёнка
01.08.1898
Рождение ребёнка
03.10.1899
Дочь: Николаева Александра
Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай
Смерть
Неизвестно