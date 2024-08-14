Исаева (Саввина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Саввина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

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1886 г.р.
1889 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Леонтьев Исай

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1878

Муж: Цапырин (Евстафьев) Николай

Рождение ребёнка
22.03.1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.06.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.10.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.05.1886

Сын: Цапырин (Николаев) Константин Николаевич

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.04.1889

Сын: Николаев Василий

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.11.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.02.1893

Сын: Николаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.02.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.08.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.10.1899

Дочь: Николаева Александра

Отец ребёнка: Цапырин (Евстафьев) Николай

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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