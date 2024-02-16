Армаш Любовь Феодосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Армаш Любовь Феодосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прозоровский Феодосий Миронович

Мать: Прозоровская Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
27.03.1970

Сын: Армаш Геннадий Евгеньевич

Отец ребёнка: Армаш Евгений Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.04.1975

Сын: Армаш Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Армаш Евгений Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.04.1975

Сын: Армаш Валентин Евгеньевич

Отец ребёнка: Армаш Евгений Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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