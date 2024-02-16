Армаш Любовь Феодосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1970
Сын: Армаш Геннадий Евгеньевич
Отец ребёнка: Армаш Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.04.1975
Отец ребёнка: Армаш Евгений Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.04.1975
Сын: Армаш Валентин Евгеньевич
Отец ребёнка: Армаш Евгений Афанасьевич
Смерть
Неизвестно