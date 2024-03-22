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Марков Владимир Васильевич

Место рождения

Лощинино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1950

Отец: Марков Василий Дмитриевич

Мать: Маркова Ольга Ивановна

Лощинино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.07.1974

Дочь: Бухвостова Аксана Владимировна

Мать ребёнка: Маркова Елизавета Алексеевна

Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1978

Дочь: Комарова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Маркова Елизавета Алексеевна

Луховицы, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Елизавета Алексеевна

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