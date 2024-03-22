Марков Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1950
Отец: Марков Василий Дмитриевич
Мать: Маркова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1974
Дочь: Бухвостова Аксана Владимировна
Мать ребёнка: Маркова Елизавета Алексеевна
Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
06.03.1978
Дочь: Комарова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Маркова Елизавета Алексеевна
Луховицы, Луховицы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно