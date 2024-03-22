Невретдинов Валит (Вялий) Анварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинов Валит (Вялий) Анварович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невретдинов Анвар

Мать: Невретдинова Закия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Равиля

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Невретдинова Равиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невретдинова Равиля

Смерть
Неизвестно
васютино
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
г. Москва митинское кладбище
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