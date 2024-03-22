Невретдинов Валит (Вялий) Анварович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Невретдинов Анвар
Мать: Невретдинова Закия
Рождение ребёнка
30.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невретдинова Равиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Невретдинова Равиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Невретдинова Равиля
Смерть
Неизвестно
васютино
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
г. Москва митинское кладбище