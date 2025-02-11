Wiebe Jacob ?.04.1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Wiebe Jacob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился ?.04.1760, Гданьск

умер 01.03.1804, Широкое

Супруги
Wiebe Born (Fast) Anna N T18.06.1756 г.р.
Дети
Buhler (Wiebe) Maria J F18.01.1783 г.р.
Dyck (Wiebe) Susanna J F01.10.1786 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1782

Жена: Wiebe Born (Fast) Anna N T

Prussia

Супруг(-а): Anna N T Wiebe Born (Fast)

Рождение ребёнка
18.01.1783

Дочь: Buhler (Wiebe) Maria J F

Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T

Prussia

Рождение ребёнка
01.10.1786

Дочь: Dyck (Wiebe) Susanna J F

Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T

West Prussia

Рождение ребёнка
1791

Сын: Wiebe Jakob J.

Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T

Рождение ребёнка
1793

Сын: Wiebe Abram Jacob

Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T

Рождение ребёнка
21.03.1796

Сын: Wiebe Bernhard J F

Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T

Рождение ребёнка
26.11.1798

Сын: Wiebe Peter Jacob F

Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T

Смерть
01.03.1804

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