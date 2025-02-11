Wiebe Jacob
мужской, родился ?.04.1760, Гданьск
умер 01.03.1804, Широкое
Супруги
Wiebe Born (Fast) Anna N T18.06.1756 г.р.
Дети
Buhler (Wiebe) Maria J F18.01.1783 г.р.
Dyck (Wiebe) Susanna J F01.10.1786 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1782
Prussia
Рождение ребёнка
18.01.1783
Дочь: Buhler (Wiebe) Maria J F
Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T
Prussia
Рождение ребёнка
01.10.1786
Дочь: Dyck (Wiebe) Susanna J F
Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T
West Prussia
Рождение ребёнка
1791
Сын: Wiebe Jakob J.
Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T
Рождение ребёнка
1793
Сын: Wiebe Abram Jacob
Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T
Рождение ребёнка
21.03.1796
Сын: Wiebe Bernhard J F
Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T
Рождение ребёнка
26.11.1798
Сын: Wiebe Peter Jacob F
Мать ребёнка: Wiebe Born (Fast) Anna N T
Смерть
01.03.1804