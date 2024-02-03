Палочкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палочкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Палочкин Алексей Герасимович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Палочкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Палочкин Алексей Герасимович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Палочкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Палочкин Алексей Герасимович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Палочкин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Палочкин Алексей Герасимович

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палочкин Алексей Герасимович

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