Палочкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Палочкин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Палочкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Палочкин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Палочкин Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Палочкин Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Палочкин Алексей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно