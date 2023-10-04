Полухин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухин Дмитрий Иванович

Полухин Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1936

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1936

Отец: Полухин Иван Иванович

Мать: не указана

Смерть
2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close