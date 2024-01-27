Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Екатерина Данилова
Отец ребёнка: Казанцовъ Данило Григориевъ
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Василиса Данилова
Отец ребёнка: Казанцовъ Данило Григориевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казанцовъ Данило Григориевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казанцовъ Данило Григориевъ
Смерть
Неизвестно