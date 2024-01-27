Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Екатерина Данилова

Отец ребёнка: Казанцовъ Данило Григориевъ

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Василиса Данилова

Отец ребёнка: Казанцовъ Данило Григориевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцовъ Федор Данилов

Отец ребёнка: Казанцовъ Данило Григориевъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцовъ Петр Данилов

Отец ребёнка: Казанцовъ Данило Григориевъ

Смерть
Неизвестно
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