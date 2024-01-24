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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
12.09.1913
Дочь: Трифонова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Борщевня, Аннинская волость, Покровский уезд
Московская обл., Петушинский р-н; Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Борщевня
Рождение ребёнка
24.11.1915
Мать ребёнка: ?
Московская обл., Петушинский р-н; Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Борщевня