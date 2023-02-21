Буров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1947
Дочь: Козлова Надежда
Мать ребёнка: Бурова Вера
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1953
Сын: Буров Василий
Мать ребёнка: Бурова Вера
Рождение ребёнка
1957
Сын: Буров Борис
Мать ребёнка: Бурова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буров Николай
Мать ребёнка: Бурова Вера
Смерть
Неизвестно