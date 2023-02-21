Буров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1947

Дочь: Козлова Надежда

Мать ребёнка: Бурова Вера

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
29.01.1953

Сын: Буров Василий

Мать ребёнка: Бурова Вера

Рождение ребёнка
1957

Сын: Буров Борис

Мать ребёнка: Бурова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Николай

Мать ребёнка: Бурова Вера

Смерть
Неизвестно
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