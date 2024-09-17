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Веричев Василий Николаевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1896

Отец: Веричев Николай Васильевич

Мать: Веричева Евдокия Дмитриевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 18 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 3
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
06.02.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 3
Смерть
Неизвестно

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