Веричев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1896
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 18 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 3
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.02.1896
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1896 год | 3
Смерть
Неизвестно