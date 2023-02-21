Нагорный Митрофан Косьмич
Место рожденияКурская губерния, Льговский уезд, село Дичня
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Льговский уезд, село Дичня
Бракосочетание
26.01.1904
село Дичня
Рождение ребёнка
03.08.1906
Сын: Нагорный Илья Митрофанович
Мать ребёнка: Нагорная Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Нагорный Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Нагорная Анастасия Антоновна
Бракосочетание
02.10.1913
Смерть
Неизвестно