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Нагорный Митрофан Косьмич

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Место рождения

Курская губерния, Льговский уезд, село Дичня

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Льговский уезд, село Дичня
Бракосочетание
26.01.1904

Жена: Нагорная Анастасия Антоновна

село Дичня
Рождение ребёнка
03.08.1906

Сын: Нагорный Илья Митрофанович

Мать ребёнка: Нагорная Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Нагорный Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Нагорная Анастасия Антоновна

Бракосочетание
02.10.1913

Жена: Нагорная Акулина Петровна

Смерть
Неизвестно
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