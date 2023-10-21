Дубровин Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубровин Павел
Мать: Дубровин Ефросинья
Рождение ребёнка
06.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровина Анастасия Петровна
д.Петухово Караидельского района
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
механник ОРС
Смерть
Неизвестно