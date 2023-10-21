Дубровин Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубровин Павел

Мать: Дубровин Ефросинья

Рождение ребёнка
06.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Анастасия Петровна

д.Петухово Караидельского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина Анастасия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
механник ОРС
Смерть
Неизвестно
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