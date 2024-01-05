Старцев Емельян Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Емельян Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старцев Николай Емельянович

Мать ребёнка: Старцева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старцева Раиса Емельяновна

Мать ребёнка: Старцева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тищенко Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Старцева Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Мария Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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