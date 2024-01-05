Старцев Емельян Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старцев Николай Емельянович
Мать ребёнка: Старцева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старцева Раиса Емельяновна
Мать ребёнка: Старцева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тищенко Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Старцева Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно