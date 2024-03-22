Мангилёва Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мангилёв Максим Савельевич
Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович
Рождение ребёнка
08.07.1839
Сын: Мангилёв Степан Савельевич
Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Мангилёв Николай Савельевич
Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович
Рождение ребёнка
27.05.1844
Дочь: Феодосия Савельевна
Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Савельевна
Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елизавета Савельевна
Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно