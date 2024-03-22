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Мангилёва Мария Ивановна

Место рождения

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мангилёв Максим Савельевич

Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович

Рождение ребёнка
08.07.1839

Сын: Мангилёв Степан Савельевич

Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Мангилёв Николай Савельевич

Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1844

Дочь: Феодосия Савельевна

Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Савельевна

Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елизавета Савельевна

Отец ребёнка: Мангилёв Савелий Ульянович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мангилёв Савелий Ульянович

Смерть
Неизвестно
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