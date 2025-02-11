Кряжев Павел
мужской, родился Неизвестно, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
умер Неизвестно
Дети
Кряжев Филипп Павлович1748 г.р.
Кряжев Николай Павлович1757 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кряжев Ефим Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно