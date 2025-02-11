Кряжев Павел Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжев Павел

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

умер Неизвестно

Дети
Кряжев Филипп Павлович1748 г.р.
Кряжев Николай Павлович1757 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кряжев Филипп Павлович

Мать ребёнка: ?

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кряжев Николай Павлович

Мать ребёнка: ?

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кряжев Ефим Павлович

Мать ребёнка: ?

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кряжев Аввакум Павлович

Мать ребёнка: ?

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Смерть
Неизвестно

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