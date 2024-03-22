Дубянская (Фоменкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубянская (Фоменкова) Мария Ивановна

Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Муж: Дубянский Иван Павлович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.

Сын: Дубянский Василий Иванович

Отец ребёнка: Дубянский Иван Павлович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.10.1905

Дочь: Дубянская Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Дубянский Иван Павлович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.

Дочь: Дубянская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Дубянский Иван Павлович

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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