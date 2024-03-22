Дубянская (Фоменкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884 ст.
Бракосочетание
27.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.
Сын: Дубянский Василий Иванович
Отец ребёнка: Дубянский Иван Павлович
Рождение ребёнка
03.10.1905
Дочь: Дубянская Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Дубянский Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.
Дочь: Дубянская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Дубянский Иван Павлович
Смерть
Неизвестно