Ожгибесов Семён Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожгибесова Фаина Семёновна
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожгибесов Виктор Семёнович
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожгибесов Константин Семёнович
Мать ребёнка: Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гавриловна
Смерть
Неизвестно