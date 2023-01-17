Акимова (Левшина) Меланья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Левшин Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1884
Рождение ребёнка
22.08.1885
Дочь: Акимова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Акимов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1889
Сын: Акимов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Акимов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно