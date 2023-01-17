Акимова (Левшина) Меланья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова (Левшина) Меланья Федоровна

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Левшин Фёдор

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1884

Муж: Акимов Алексей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1885

Дочь: Акимова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Акимов Алексей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1889

Сын: Акимов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Акимов Алексей Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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