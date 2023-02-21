Шипелева Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипелева Афимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шипелев Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Шипелев Трофим Тимофеевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипелев Трофим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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