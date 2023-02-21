Шипелева Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Шипелев Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Шипелев Трофим Тимофеевич
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно