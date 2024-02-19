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Сляцкий Иван Ивановнович
Сляцкий Иван Ивановнович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
28.12.1943
Пол
Мужской
Отец
Сляцкий Иван Михаилович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Сляцкий Иван Михаилович
Мать: не указана
Смерть
28.12.1943
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