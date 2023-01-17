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Глазков Иван Петрович

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Место рождения

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.01.1888

Дата смерти

12.01.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1888

Отец: Глазков Петр Ануфриевич

Мать: Глазкова Елена

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Глазкова Зиновия Андреевна

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Глазков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Глазкова Зиновия Андреевна

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.12.1917

Сын: Глазков Николай Иванович

Мать ребёнка: Глазков Прасковья Герасимовна

Захарово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Глазкова Зиновия Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазков Прасковья Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазков Прасковья Герасимовна

Развод
Неизвестно

Жена: Глазкова Зиновия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Зиновия Андреевна

Смерть
12.01.1934
Чита, город Чита, Забайкальский край
находясь под следствием | | Причина смерти: Умер, находясь под следствием
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