Глазков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения07.01.1888
Дата смерти12.01.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1888
Отец: Глазков Петр Ануфриевич
Мать: Глазкова Елена
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Глазкова Зиновия Андреевна
Рождение ребёнка
23.09.1911
Мать ребёнка: Глазкова Зиновия Андреевна
Рождение ребёнка
22.12.1917
Мать ребёнка: Глазков Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Глазкова Зиновия Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазков Прасковья Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глазков Прасковья Герасимовна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1934
Чита, город Чита, Забайкальский край
находясь под следствием | | Причина смерти: Умер, находясь под следствием