Волынец Софья (Зося) Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти01.03.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Волынец Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
17.06.1921
Дочь: Боженкова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Волынец Петр Григорьевич
дер. Борисовка
Место рождения: деревня Борисовка Козульский район
Смерть
01.03.1982
село Шалинское