Волынец Софья (Зося) Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынец Софья (Зося) Фаддеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

01.03.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Волынец Михаил Петрович

Отец ребёнка: Волынец Петр Григорьевич

Рождение ребёнка
17.06.1921

Дочь: Боженкова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Волынец Петр Григорьевич

дер. Борисовка
Место рождения: деревня Борисовка Козульский район
Смерть
01.03.1982
село Шалинское
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