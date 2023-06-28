Сергеева Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1962
Рождение ребёнка
13.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цветков Виктор Николаевич
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.06.1992
Дочь: Федорович Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Федорович Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно