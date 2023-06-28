Сергеева Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1962

Отец: Сергеев Петр Платонович

Мать: Шефовалова Тамара Федоровна

Рождение ребёнка
13.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цветков Виктор Николаевич

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.06.1992

Дочь: Федорович Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Федорович Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорович Сергей Николаевич

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