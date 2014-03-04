Самохина (Ефимова) Евдокия Васильевна
Место рожденияСмоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Дата рождения28.07.1928
Дата смерти04.03.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928
Отец: не указан
Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
13.08.1948
Дочь: Глазкова Галина Петровна
Отец ребёнка: Самохин Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
26.04.1954
Дочь: Ярамышева Елена Петровна
Отец ребёнка: Самохин Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.2014