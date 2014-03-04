Самохина (Ефимова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Ефимова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое

Дата рождения

28.07.1928

Дата смерти

04.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928

Отец: не указан

Мать: Ефимова Евдокия Прохоровна

Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
13.08.1948

Дочь: Глазкова Галина Петровна

Отец ребёнка: Самохин Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.04.1954

Дочь: Ярамышева Елена Петровна

Отец ребёнка: Самохин Пётр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самохин Пётр Николаевич

Смерть
04.03.2014
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