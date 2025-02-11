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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Мишурнов Андрей Михайлов1802 г.р.
Дети
Мишурнов Афонасий Андреев1822 г.р.
Мишурнов Алексей Андреев1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишурнов Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мишурнов Афонасий Андреев

Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мишурнов Алексей Андреев

Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Мишурнова) Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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