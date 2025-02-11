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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Мишурнов Андрей Михайлов1802 г.р.
Дети
Мишурнов Афонасий Андреев1822 г.р.
Мишурнов Алексей Андреев1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мишурнов Афонасий Андреев
Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Мишурнова) Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов
Смерть
Неизвестно