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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мишурнов Афонасий Андреев

Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мишурнов Алексей Андреев

Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишурнов Андрей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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