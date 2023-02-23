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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мишурнов Афонасий Андреев
Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Мишурнов Андрей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно