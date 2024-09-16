Кривохижина (Сыч) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривохижина (Сыч) Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сыч (Пакулина) Ирина Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривохижин Григорий

Рождение ребёнка
25.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривохижин Григорий

Рождение ребёнка
04.07.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривохижин Григорий

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