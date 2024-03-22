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(Левша) Наталья Николаевна
(Левша) Наталья Николаевна
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Древо
Место рождения
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
Дата рождения
08.02.1973
Пол
Женский
Отец
Левша Николай Яковлевич
1936 г.р.
Мать
Шелковникова (Левша) Антонина Алексеевна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1973
Отец:
Левша Николай Яковлевич
Мать:
Шелковникова Антонина Алексеевна
Кемерово
, Кемеровский, Кемеровская область
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