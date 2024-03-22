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(Левша) Наталья Николаевна

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

08.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1973

Отец: Левша Николай Яковлевич

Мать: Шелковникова Антонина Алексеевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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