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Наталья Саввинова
Наталья Саввинова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савва Вавилович
1784 г.р.
Мать
Лукерья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Савва Вавилович
Мать:
Лукерья Ивановна
Смерть
Неизвестно
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