Наталья Саввинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Саввинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Савва Вавилович

Мать: Лукерья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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