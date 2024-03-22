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Устьянцев Аким Кириллович

Место рождения

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Устьянцев Кирилл Кузьмич

Мать: Устьянцева Александра Дмитриевна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1919

Сын: Устьянцев Алексей Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Клавдия Акимовна

Мать ребёнка: Устьянцева Мария Гавриловна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Акимовна

Мать ребёнка: Устьянцева Мария Гавриловна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Зиновия Акимовна

Мать ребёнка: Устьянцева Мария Гавриловна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устьянцева Мария Гавриловна

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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