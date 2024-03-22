Устьянцев Аким Кириллович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
14.03.1919
Сын: Устьянцев Алексей Акимович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Клавдия Акимовна
Мать ребёнка: Устьянцева Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Акимовна
Мать ребёнка: Устьянцева Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Зиновия Акимовна
Мать ребёнка: Устьянцева Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно