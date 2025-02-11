Петрякова Анастасия Анофриева 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Петрякова Анастасия Анофриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1841, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Анофрий Евдокимов1814 г.р.
Дети
Петряков Дмитрий Семенов1871 г.р.
Петряков Ефим Семёнов1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Анофрий Евдокимов

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

1 семья

Рождение ребёнка
1871

Сын: Петряков Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Петряков Семён Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Петряков Ефим Семёнов

Отец ребёнка: Петряков Семён Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.05.1878

Сын: Петряков Николай Семёнов

Отец ребёнка: Петряков Семён Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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