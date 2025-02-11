Петрякова Анастасия Анофриева
женский, родилась 1841, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецАнофрий Евдокимов1814 г.р.
Дети
Петряков Дмитрий Семенов1871 г.р.
Петряков Ефим Семёнов1876 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Анофрий Евдокимов
Мать: ?
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Петряков Семён Иванов
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Петряков Семён Иванов
Рождение ребёнка
05.05.1878
Отец ребёнка: Петряков Семён Иванов
Смерть
Неизвестно