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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипко Пименов
Отец ребёнка: Пименко Моисеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирик Пименов
Отец ребёнка: Пименко Моисеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашко Пименов
Отец ребёнка: Пименко Моисеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешка Пименов
Отец ребёнка: Пименко Моисеев
Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно