Коробейникова Домника Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Сын: Коробейников Федор Ерофеев
Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Коробейникова Варвара Ерофеева
Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Коробейникова Пелагея Ерофеева
Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Коробейникова Марфа Ерофеева
Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Сын: Коробейников Никифор Ерофеев
Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Смерть
Неизвестно