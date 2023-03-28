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Коробейникова Домника Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Коробейников Федор Ерофеев

Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Коробейникова Варвара Ерофеева

Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Коробейникова Пелагея Ерофеева

Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Коробейникова Марфа Ерофеева

Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1852 плёнка 2213864, стр. 791
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Коробейников Никифор Ерофеев

Отец ребёнка: Коробейников Ерофей Данилов

Ярунцов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1859 плёнка 2213865, стр. 181
Смерть
Неизвестно
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