Руденко Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Ермолай

Место рождения

Москаленки, Сумська область

Дата рождения

26.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1868

Отец: Руденко Поликарп Евтихиев

Мать: Настасия

Москаленки, Сумська область
Бракосочетание
12.02.1888

Жена: Иульяния Илиина

Рождение ребёнка
18.09.1899

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Иульяния Илиина

Москаленки, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Иульяния Илиина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Иосиф

Мать ребёнка: Иульяния Илиина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Павел

Мать ребёнка: Иульяния Илиина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Федор

Мать ребёнка: Иульяния Илиина

Смерть
Неизвестно
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