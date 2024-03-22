Руденко Ермолай
Место рождения
Дата рождения26.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1868
Отец: Руденко Поликарп Евтихиев
Мать: Настасия
Бракосочетание
12.02.1888
Жена: Иульяния Илиина
Рождение ребёнка
18.09.1899
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Иульяния Илиина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Иульяния Илиина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Иосиф
Мать ребёнка: Иульяния Илиина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Павел
Мать ребёнка: Иульяния Илиина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руденко Федор
Мать ребёнка: Иульяния Илиина
Смерть
Неизвестно