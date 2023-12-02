Никитин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1876
Отец: Никитин Андрей Афанасьевич
Мать: Любовь Яковлевна
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Анна Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1896
Сын: Никитин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1899
Дочь: Никитина Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Бракосочетание
04.02.1900
Жена: Никитина Анна Стефановна
Рождение ребёнка
12.10.1900
Сын: Никитин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Никитина Анна Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Никитин Иоанн Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1906
Дочь: Никитина Нина Александровна
Мать ребёнка: Никитина Анна Стефановна
Смерть
Неизвестно