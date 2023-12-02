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Никитин Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Никитин Андрей Афанасьевич

Мать: Любовь Яковлевна

Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1896

Сын: Никитин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1899

Дочь: Никитина Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Бракосочетание
04.02.1900

Жена: Никитина Анна Стефановна

Рождение ребёнка
12.10.1900

Сын: Никитин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Никитина Анна Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Никитин Иоанн Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1906

Дочь: Никитина Нина Александровна

Мать ребёнка: Никитина Анна Стефановна

Смерть
Неизвестно
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