Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Михайловна

Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Севастьян Исаевич

Отец ребёнка: Исай Степанович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Петр Исаевич

Отец ребёнка: Исай Степанович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Николай Исаевич

Отец ребёнка: Исай Степанович

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close