Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Севастьян Исаевич
Отец ребёнка: Исай Степанович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Петр Исаевич
Отец ребёнка: Исай Степанович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Николай Исаевич
Отец ребёнка: Исай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай Степанович
Смерть
Неизвестно